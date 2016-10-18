Боб Дилан, которому была присуждена Нобелевская премия о литературе 13 октября, до сих пор никак не отреагировал на это событие, сообщает CNN.

С тех самых пор шведские академики пытались связаться с музыкантом, но у них это не получалось. В итоге, они решили сдаться.

"Мы перестали пытаться. Мы все передали его менеджеру и другу, он в курсе того, что ему присудили премию, и что мы ждем подтверждения, но мы так и не получили от него самого ответа", - заявил Одд Чидрих, офис-менеджер Шведской академии.

Также он добавил, что вне зависимости от того, будет ли получен ответ от Дилана, традиционный торжественный ужин 10 декабря по случаю присуждения премии состоится.

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