12 октября на Шлиссельбургском проспекте, на пешеходном переходе сбили мужчину. Он убегал от преследующих его полицейских, и попал под колеса BMW X6. Мужчину подозревают в совершении кражи.

За час до случившегося была совершена кража в доме по Шлиссельбургскому проспекту - у кровельщика, производящего работы по ремонту крыши, похитили болгарку, кожаную куртку, свитер, джинсы, банковские карты и документы. Личные вещи он оставил на чердаке, куда и проникли злоумышленники. Рабочий сразу вызвал полицию, которые осмотрели место преступления и приступили к поиску правонарушителей. По горячим следам полицейские задержали одного из подозреваемых в преступлении, который имел при себе часть похищенных вещей. Второй подозреваемый сбежал, но не успел уйти далеко - полицейские догнали его на пешеходном переходе. Мужчина побежал на красный свет и попал под колеса автомобиля. Сотрудники полиции вызвали неотложку, которая госпитализировала его в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе на Будапештскую улицу, дом три, с различными травмами. Возможности допросить пострадавшего у полицейских пока нет, но его сообщник уже сознался в совершенной краже.