Днём 18 ноября на перекрёстке улицы Александра Матросова и Лесного проспекта водитель не справился с управлением BMW 320, вылетел на тротуар, снёс светофор и сбил пешехода. В результате молодую женщину увезла скорая.

- Мы стояли на пешеходке, когда этот чудила пронёсся и окатил нас водой из лужи, - рассказывают очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург" днём 18 ноября. - Мы посмотрели ему вслед, и увидели, как он врезался в светофор и ушёл в сквер.

По словам очевидцев, водитель не справился с управлением и, скорее всего, ехал с превышением скорости.

- Его крутануло, сработали все подушки, какие имелись в машине, - рассказывают свидетели. - Вот я стояла там, на пешеходном, и показалось, что он просто летел на огромной скорости.

Как уточнили в отделе пропаганды и информации УГИБДД по городу и области, авария произошла около 10:50. За рулём BMW 320 был 19-летний водитель. Стаж вождения у юноши меньше года.

32-летнюю женщину-пешехода, которую сбила иномарка на тротуаре, госпитализировали в тяжёлом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.