Вечером 25 ноября во Фрунзенском районе Петербурга произошло серьёзное ДТП, в результате которого была перекрыта одна полоса движения. Участники аварии - легковой автомобиль и пассажирский троллейбус, следовавший по маршруту №35. О пострадавших пассажирах не сообщается - в поздний час транспорт ехал пустой.

Фото ДТП с троллейбусом и "БМВ" в соцсети появилось в пятницу в 22.30. По данным УГИБДД по городу и области, авария произошла около 20.50.

- На Белы Куна за пешеходным переходом троллейбус врезался в столб, а легковая красная машина с битой мордой поперёк дороги, - рассказали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург".

По словам свидетелей аварии, иномарка "подрезала" транспорт, после чего тот влетел в столб, а "БМВ" отлетела в припаркованный автобус. На фото её уже от него оттащили, отметили очевидцы.

Обстоятельства происшествия устанавливает дорожная полиция.