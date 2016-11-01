Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших бизнесменов России, в этот раз список возглавил владелец "Северстали" Алексей Мордашов. По данным на 31 октября, его состояние сейчас достигает 15,7 миллиарда долларов. При этом предприниматель попал и в топ-50 богатейших людей мира, заняв 49-ю строчку рейтинга.

Получить лидерство в российском рейтинге Мордашову удалось за счёт того, что его богатства увеличились на 126,3 миллиона долларов по сравнению с предыдущем торговым днём, в то время как бывший лидер рейтинга Владимир Потанин потерял 70,7 миллиона долларов. Вместе с этим глава "Интеррос" опустился и в общемировом списке до 51-ого места.

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Третье место в российском списке после Потанина закрепилось за председателем правления "Новатэка" Леонидом Михельсоном. Несмотря на потери в размере 102,5 миллионов долларов, его состояние насчитывает 15,1 миллиарда долларов.

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Далее по списку идут председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг с 14,2 миллиардами долларов, совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман с 12,8 миллиардами долларов и основатель USM Holdings Алишер Усманов с 12,1 миллиардами долларов.

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