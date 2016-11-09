Выборы в США, последние новости пришли из агентства Bloomberg – согласно их аналитики, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп набрал необходимое количество голосов выборщиков и стал президентом США. Кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон уже отказалась от речи, которую она собиралась сказать после своей победы на выборах президента США.

Кто выиграл выборы, президента в США-2016

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg, для победы на выборах кандидату в президенты необходимо 270 голосов выборщиков из 538.

По оценке профильного сетевого ресурса Real Clear Politics, после победы в штате Пенсильвания в его копилке 277 голосов в коллегии выборщиков. В этом штате на кону были 20 голосов.

Выборы в США, новости сегодня

Выборы президента проходят в США 8 ноября по двухступенчатой системе. Сначала проходит всенародное голосование в 50 штатах по отдельности.

Победитель в каждом штате забирает себе все голоса так называемых выборщиков, число которых равняется числу округов по выборам в конгресс.

Выборщики формально проголосуют за кандидатов в президенты 19 декабря, а конгресс утвердит результаты голосования 6 января 2017 года. Избранный президент вступит в должность при инаугурации 20 января.

Россия, выборы президента

В Интернете появляется всё больше запросов по выборам в США: "Выборы, США-2016, рейтинг", "Результаты выборов в США-2016", предварительные итоги выборов в США-2016". При этом появляются и запросы, которые касаются выборов президента России.

Очередные выборы президента России должны состояться в 2018 году. В соответствии с Конституцией Российской Федерации глава государства будет избран путём прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.