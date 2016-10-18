Дмитрий Песков, которому 17 октября 2016 года исполнилось 49 лет, получил множество поздравлений как от политиков, так и от своих близких. Одним из самых трогательных стало послание от Татьяны Навки - супруги Дмитрия Пескова. Фигуристка написала в своем Instagram теплые слова в адрес мужа.

Татьяна Навка назвала Дмитрия Пескова добрым, мудрым, безумно интеллигентным и лучшим отцом и мужчиной во всем мире.

"Спасибо, что делаешь нас такими счастливыми и любимыми!!!!", - написала Татьяна Навка в Instagram. Фигуристка выложила трогательное совместное фото с Дмитрием Песковым - она стоит на льду, а он обнимает ее.

Напомним, роман Дмитрия Пескова и Татьяны Навки долгое время был засекречен. Стало известно о близких отношениях пары, лишь когда у Навки и Пескова родилась дочь Надежда. Год назад Дмитрий и Татьяна сыграли свадьбу - проходила она в Сочи. Татьяна стала третьей женой Пескова.

Блогеры раскритиковали поздравление Навки - многие посчитали, что Татьяна, заявив, что Песков "лучший отец и муж во всем мире", невольно или нарочно оскорбила своего бывшего супруга, Александра Жулина.

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Другие акцентировали внимание на том, что Татьяна не назвала Дмитрия Пескова в поздравлении любимым.

"Любимого не сказала, а потому что не любит его...!", - заявляют некоторые блогеры. Но большинство все же присоединились к поздравлениям Дмитрию Пескову и пожелали паре счастья и здоровья.

Добавим, большое поздравление Песков в свой день рождения получил и от президента Чечни Рамзана Кадырова. Глава республики написал в своем блоге добрые пожелания Пескову и отметил, что пресс-секретарь Путина "отличается от коллег конкретностью, содержательностью, объективностью заявлений и комментариев по важнейшим событиям в мире".