С момента выхода iPhone 7 пользователи Сети записали десятки видеообзоров нового гаджета и провели над ним массу экспериментов. И вот теперь блогер по имени Тарас Максимюк решил провести ещё один тест яблочного девайса путём сбрасывания его с самого высокого здания в мире. Молодой человек записал на видео то, как он выкидывает смартфон с небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае

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Чтобы провернуть этот эксперимент, блогеру пришлось воспользоваться камерой Go Pro. Последние секунды жизни девайса он записал именно с её помощью. Упав с высоты 148 этажа, телефон был полностью уничтожен. Молодому человеку не удалось найти его даже с помощью функции Find my iPhone.

"Он был полностью уничтожен, я даже не смог отследить его местоположение! Я не знаю, где он теперь", - подытожил Максимюк в финале видеоролика.