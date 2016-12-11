Блогер Ана Гарсия всколыхнула Интернет своими видеозаписями. Она хочет, чтобы кормление ребёнка грудью на публике перестало вызывать сексуальные ассоциации, сообщает Daily Mail. Для этого она даже завела канал на YouTube. Там 37-летняя мать выкладывает видео с кормлением своего 4,5-летнего сына грудью и рассуждает на эту и другие темы, связанные с материнством.

— Я получаю много писем и комментариев от женщин, которые благодарят меня за то, что я делаю на YouTube, но в некоторых сообщениях мужчины просят меня снять откровенное видео и даже сравнивают мои записи с порно. Но мои видео не могут ещё сильнее отличаться от порно, так как на них я вместе со своим сыном, — говорит Ана Гарсия.

Блогер отметила, что не планировала кормить своего ребёнка грудью так долго, но эта практика укрепила её связь с сыном.

— Я начала публиковать видео, так как стеснялась кормить ребёнка на публике. Я даже смущалась доставать грудь, чтобы накормить Маттео перед семьёй и друзьями. Видео помогли мне подавить мои страхи и придали уверенности в кормлении ребёнка, где бы я ни находилась, — рассказала Ана Гарсия.

По мнению блогера, решение о прекращении кормления должно зависеть только от матери и ребёнка, а не от норм общества.

— Мой совет другим женщинам: делайте то, что хорошо для вас. Перестаньте слушать, что люди говорят вам делать со своим ребёнком. Делайте то, что считаете правильным, — посоветовала Гарсия.