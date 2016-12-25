За сутки до крушения самолета Ту-154 в акватории Черного моря тревожными предчувствиями о грядущей катастрофе с подписчиками своего блога поделился Артём Драгунов. Он уверен, что за крушением стоит чья-то злая воля.

Сообщение с предупреждением о грядущей катастрофе появилось на странице Артема Драгунова в Живом Журнале ранним утром 24 декабря.

– Будет еще один сбитый самолет, – написал он. – Не знаю где и когда, но эфир взорвется резонансами и везде будут ссылки на предыдущие случаи...Бдите".

Отметим, ранее в этом блоге уже появлялись верные предсказания о грядущих катастрофах. Например, Драгунов предсказал аварию на Фукусиме.

Тем не менее, не многие подписчики восприняли эти слова блогера всерьез. Однако вскоре их подтвердила сама жизнь. Артем Драгунов опубликовал новый пост, в котором выразил уверенность, что крушение не было следствием случайной технической неисправности или ошибки пилотов.

– Я больше чем уверен, что был сбой навигаторов и электроники... Причем умышленный", – написал Драгунов.