Столичный предприниматель пришёл с повинной в полицию, где признался в убийстве жены.

Он рассказал, что закопал её тело в лесном массиве в Подмосковье. Об этом телеканалу "360" сообщил источник в правоохранительных органах.

Во вторник, 11 октября, о пропаже женщины заявил её отец. По его словам, дочь ушла из дома, расположенного в столице, днём накануне и не вернулась. Фактически она проживала в деревне Юрлово Солнечногорского района.

На следующий день, 12 октября, в дежурную часть ОМВД поступил протокол явки с повинной ее мужа.

Он признался, что ранним утром во вторник они находились в доме в Юрлово. Супруги поссорились, и мужчина задушил жену. Труп он отвез в деревню Коростово и закопал в местном лесу.