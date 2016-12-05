Сейчас вам уже приходят заявки от претендентов. Как из них будут выбраны зучастники?

Обычным голосованием в интернете.

Но тогда в игру могут попасть не самые сильные..., которые просто погибнут...

Человек может переходить дорогу и погибнуть под машиной, несмотря на то, что он сильный. Наши участники подпишут отказ от любых претензий, так что мы отвечать за них не будем.

Почему? Это же вы их заманиваете в тайгу большими деньгами.

А если человек пошёл за грибами, а его волки съели, кто будет отвечать? Грибы, которые его в лес заманили?

Участников будет кто-то страховать? Спасатели?

У каждого будет тревожная кнопка. Нажал, и тебя эвакуируют, но ты проиграл. Если, например, сломал ногу, можно нажать, а можно потерпеть. Призвой фонд в 100 миллионов рублей будет разделён между теми, кто останется в тайге с 1 июля по 1-е апреля.

Как можно будет наблюдать за шоу?

Зарегистрироваться на сайте и получить доступ ко всем двум тысячам камер, которые мы установим.

А вам самому приходлось жить в тайге?

Однажды я двое суток шёл через тайгу... Так сложились обстоятельства.