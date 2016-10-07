Руководитель фирмы обвиняется в намерении дать взятку сотруднику Московского метрополитена в размере 150 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене, в суд направлено уголовное дело по обвинению коммерческого директора столичной фирмы, уличённого в попытке дать взятку.

Ранее в полицию обратился сотрудник столичного метро с заявлением о том, что коммерческий директор одной из столичных фирм-поставщиков пытается дать ему взятку за противозаконное сотрудничество.

По словам заявителя, к нему в кабинет пришёл коммерческий директор одной из компаний, занимающейся поставками товаров и услуг, с целью получения преимущества перед другими поставщиками: мужчина хотел заранее получать информацию о конкурсных процедурах и предложил сотруднику метрополитена взятку в размере 150 тысяч рублей за предоставление указанной служебной информации.

Получив отказ, он тем не менее, положил заранее приготовленную бумажную упаковку с денежными средствами в мусорное ведро служебного кабинета сотрудника службы ГУП "Московский метрополитен" и ушёл. Сразу после инцидента сотрудник метро обратился в полицию. Сотрудниками УВД на Московском метрополитене подозреваемый был задержан.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением передано в Бабушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.