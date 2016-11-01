Бизнесмен Илхом Шокиров организовал для дочери многомиллионную свадьбу

Олигарх Илхом Шокиров решил затмить бизнесмена Мусу Бажаева в вопросе свадеб. Предприниматель организовал для своей дочери Мадины Шокировой многомиллионное празднество, которое вполне может оказаться более роскошным, чем недавняя свадьбы Элины Бажаевой, сообщает информационный портал LIFE. По данным журналистов, одно лишь платье дочки бизнесмена Илхома Шокирова обошлось в 40 миллионов рублей, в то время как у её соперницы оно стоило всего 20 миллионов.

В отличие от Элины свой наряд Мадина заказала британским модельерам Тамаре Ральф и Майклу Руссо. Они то и предоставили ей необыкновенное платье из коллекции Haute Couture за 500 тысяч фунтов стерлингов. В эту цену входили несколько тысяч жемчужин, кристаллы Сваровски, серебряные нити и лепестки органзы, которые и украсили праздничный наряд. Так что теперь сложно даже представить, что чувствует Элина, глядя на свадьбу Мадины со своим избранником по имени Сардор.