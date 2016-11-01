Бизнесмен Илхом Шокиров организовал для дочери многомиллионную свадьбу

Олигарх Илхом Шокиров решил затмить бизнесмена Мусу Бажаева в вопросе свадеб. Предприниматель организовал для своей дочери Мадины Шокировой многомиллионное празднество, которое вполне может оказаться более роскошным, чем недавняя свадьбы Элины Бажаевой, сообщает информационный портал LIFE. По данным журналистов, одно лишь платье дочки бизнесмена Илхома Шокирова обошлось в 40 миллионов рублей, в то время как у её соперницы оно стоило всего 20 миллионов.
В отличие от Элины свой наряд Мадина заказала британским модельерам Тамаре Ральф и Майклу Руссо. Они то и предоставили ей необыкновенное платье из коллекции Haute Couture за 500 тысяч фунтов стерлингов. В эту цену входили несколько тысяч жемчужин, кристаллы Сваровски, серебряные нити и лепестки органзы, которые и украсили праздничный наряд. Так что теперь сложно даже представить, что чувствует Элина, глядя на свадьбу Мадины со своим избранником по имени Сардор.
Сам праздник двух влюблённых сердец также может поставить рекорд по количеству роскоши. В торжестве, прошедшем в зале отеля Radisson Royal "Конгресс-парк", приехало несколько сотен гостей, если быть точнее, то около 900 человек. Всю эту огромную толпу на сцене развлекали Иван Ургант, Глюкоза, Сосо Павлиашвили, Леонид Агутин и даже Филипп Киркоров со своим шоу-балетом. Медленный танец молодожёнов запомнился гостям не только виртуозной подтанцовкой , но и песней дагестанского певца Тимура Темирова "Небо над землей". По данным портала, за звёздную программу развлечений олигарх Илхом Шокиров отдал где-то 30 миллионов рублей.
Бизнесмен Илхом Шокиров
Олигарх Илхом Шокиров является хозяином отеля "Гранд" в Ташкенте, а также 65% торгово-развлекательного центра "Демир" в Узбекистане. В его собственности также несколько гостиниц в Подмосковье. Отметим, что грандиозной свадьбой Илхом Шокиров дал старт начало семейной жизни не только своей дочери, но и своему сыну, в 2010 году он женился на дочери вице-премьера Узбекистана Рустама Азимова.