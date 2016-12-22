Уникальный парфюм. Наталья Кикор создала аромат Сургута, в который включила запахи мороза и внедорожника.

Наталья уверяет, что за годы жизни в городе ей удалось выделить его ДНК и за счёт этого создать уникальный, ни с чем не сравнимый аромат.

Девушка считает, что в её парфюме присутствуют запахи морозного утра, снега, под которым прячется богатая нефтью земля, а ещё в «городском» парфюме можно различить аромат популярного в Сургуте внедорожника.

– Кроме того, в моём флаконе живёт капелька, которая символизирует дьявольское, мощное пламя газовых вышек Сургута, – рассказывает Metro Наталья Кикор. – При создании парфюма я сотрудничала с французами, так они привозили мне ингредиенты, пытаясь подобрать что-то под моё описание пламени. Они предлагали мне использовать красный цветок, красный шёлк и много чего ещё, пока я не отобрала, что нужно.

Наталья уверяет, что запах её парфюма создаёт в голове потребителя прочный образ Сургута.

– Представьте себе, как по трассе едет крутой внедорожник, – говорит Наталья. – Он проезжает наши леса с высокими соснами. Машина заезжает в город и останавливается. Выходит мужчина средних лет, на нём свитер – тёплый, бежевый, толстой вязки. Мужчина – и есть Сургут. Он недоверчивый, будет к вам присматриваться. Но если он почувствует, что вы – свой, он многое для вас сделает.

На достигнутом Наталья Кикор останавливаться не собирается. Теперь она вплотную займётся созданием аромата Ханты-Мансийска и некоторых других городов Югры.

– Мы, югорчане, часто поднимаем вопрос – что важнее, Сургут или Ханты-Мансийск, – рассказывает Наталья. – Если проводить аналогии, то Сургут – Москва, а Ханты-Мансийск – Петербург. То есть, источники вдохновения для создания ароматов для этих городов будут очень разные. Я представляю себе Ханты-Мансийск тоже в образе мужчины, но только одетого в дорогой атласный халат и чепчик. Он передвигается по своему поместью, у него интересная внутренняя жизнь. Фамилия этого персонажа – Обломов. В самой лучшей его интерпретации.