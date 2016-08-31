Новые билеты украсит изображение одного из первых ленинградских автобусов, вышедших в рейс 1 сентября 1926 года.
Три автобуса, произведенные на Ленинградском авторемонтном заводе на шасси немецкого грузовика VOMAG, курсировали от Детскосельского (Витебского) вокзала до сада Трудящихся (ныне Александровского).
Тираж юбилейных «Подорожников» составит 6500 штук. В продажу они поступят 20 сентября.
Напомним, юбилей регулярного автобусного движения в Северной столице отмечается 15 сентября.
В этот день в честь праздника в полдень дадут залп из пушки Нарышкина бастиона. Затем в Петропавловской крепости откроется выставка «Автобус в любимом городе».