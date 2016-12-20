Карикатурист и психолог Андрей Бильжо заявил, что "никого не хотел обидеть" – это признание появилось вскоре после публикации его статьи о Зое Космодемьянской.

"Я никого не хотел обидеть, – написал Бильжо на своей страничке в Facebook. – Для меня Великая Отечественная война так же свята, как для любого жителя нашей страны. Если я кого-то обидел или ранил своими высказываниями, то искренне прошу меня простить".

Cтатья Андрея Бильжо о Зое Космодемьянской вызвала возмущение у россиян

Как сообщало Metro, ранее на портале The Insider появилась статья Андрея Бильжо о Зое Космодемьянской, в которой колумнист и бывший психиатр связал подвиг партизанки с её психическим заболеванием. По его словам, он видел её историю болезни, в которой говорилось, что она страдала шизофренией.

При этом он также утверждал, что заболевание стало причиной того, что она не раскрыла информацию о своих товарищах и пожертвовала собой, чтобы спасти их от немцев. В частности, он утверждал, что её молчание было обусловлено "кататоническим ступором с мутизмом".