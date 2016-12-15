В Сети едва не разгорелся скандал из-за стоимости книги в одном из магазинов Екатеринбурга. Однако это не просто книга и не просто стоимость. Один из пользователей соцсетей выложил 13 декабря в Интернет фото, на котором Библия стоит 666 рублей.

В течение двух дней в Сети не утихали споры. Одни были уверены, что верующие не должны обращать внимание и что это всего лишь совпадение или предрассудки. Другие нашли повод для шуток и иронии. А третьи были уверены, что это провокация. Возможно, даже ради рекламы магазина.

Однако в ситуацию вмешался сам екатеринбургский книжный магазин. Его представители прокомментировал ситуацию. Выяснилось, что фотография, взбудоражившая публику, просто фейк. Представители магазина выложили реальные фото книжной полки. Оказалось, что Библия на самом деле стоит 454 рубля.

Вначале сотрудники магазина обратились к автору фото с просьбой указать адрес магазина, где было сделано изображение. А потом и вовсе сказали,ч то в сети магазинов есть единый стиль оформления, и на фотографиях не их полки с книгами.