Антон Бабиков стал третьим в масс-старте на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Победителем гонки стал француз Мартен Фуркад, который опередил фишировавшего следом немца Симона Шемпа на восемь секунд.

Для лидера общего зачета Кубка мира Мартена Фуркада очередная победа в Нове-Место стала пятой подряд.

Другой россиянин Матвей Елисеев занял шестое место, тогда как лидер сборной России Антон Шипулин финишировал на 12-м места. Хуже всех из россиян выступил Максим Цветков, который стал 22-м.