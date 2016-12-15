Победителем спринта на этапе Кубка мира в чешском городе Нове-Место стал француз Мартен Фуркад. Занявший второе место Антон Шипулин уступил французскому биатлонисту всего 1,6 секунды.

Фуркад допустил в гонке один промах, тогда как Шипулин отстрелялся чисто. Третью строчку в Нове-Место занял норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен с отставанием от победителя в 6,4 секунды.

Третий этап Кубка мира по биатлону проходит в чешском Нове-Место с 15 по 18 декабря. 16 декабря состоится женский спринт, а в субботу у мужчин пройдёт гонка преследования.

Напомним, что на предыдущем этапе в словенской Поклюке Шипулин занял третье место в спринте и гонке преследования. Первым в обеих гонках финишировал Фуркад.