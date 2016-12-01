Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер стала победительницей индивидуальной гонки на 15 километров в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону. Лучшая из россиянок – Екатерина Глазырина, которая финишировала на шестой строчке.

Второе место на первом этапе в Эстерсунде заняла француженка Анаис Бескон (+15,8 секунд, 1 промах), бронзовые медали завоевала белоруска Дарья Юркевич, отстрелявшая без промахов, но проигравшая немке 1 минуту 17,3 секунды.

Завтра, 1 декабря, на старт индивидуальной гонки (20 километров) выйдут мужчины. Начало соревнования – в 20:00 по Москве.