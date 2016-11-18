Сотрудники полиции задержали 44-летнего безработного москвича, которого подозревают в краже около 400 тысяч рублей из банкомата "Альфа-банка" в центре столицы.

Как сообщил АГН "Москва" источник в правоохранительных органах, в полицию ранее обратился начальник безопасности в АО "Альфа-банк", который заявил, что неизвестный на улице Верхняя Красносельская похитил из банкомата около 400 тысяч рублей.

Вскоре по подозрению в данном преступлении был задержан 44-летний неработающий москвич. Каким способом задержанному удалось похитить деньги из банкомата, не уточняется.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.