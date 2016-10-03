Подпольное казино действовало в квартире дома на 3-й Советской улице в Центральном районе Санкт-Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, незаконную игорную деятельность организовала 46-летняя жительница Петербурга. Таким образом женщина, которая официально нигде не трудоустроена, зарабатывала себе на жизнь.

Квартира была полностью оборудована для проведения азартных игр, отмечают в пресс-службе. Игровое оборудование было изъято и передано на экспертизу.

В отношении предприимчивой гражданки заведено уголовное дело за незаконную организацию игорной деятельности. Сейчас она находится под домашним арестом.

За организацию подпольного казино подозреваемой грозит лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.