Полиция города Дуйсбург (Западная Германия) допрашивает родителей девочки, которую пытались продать на интернет-аукционе, сообщает Business Insider.

Уточняется, что ребёнку всего чуть больше месяца отроду. Нам сайте также была указана стартовая цена "живого лота" - 5 тысяч евро.

Когда об объявлении стало известно правоохранителям, они провели обыск в квартире родителей выставленного на продажу ребёнка, чтобы установить, кто именно разместил лот на интернет-аукционе.

Отца с матерью, о которых известно только то, что они являются беженцами, полицейские доставили в участок для допроса. Им грозит обвинение в торговле людьми.