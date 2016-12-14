С января 2017 года в Москве начнёт свою работу Ресурсный центр содействия бездомным в трудоустройстве, который будет открыт благодаря православной службе помощи "Милосердие". Об этом заявил в ходе брифинга для журналистов в "Ангаре спасения" руководитель проектов помощи бездомным организации Роман Скоросов.

"Большинство бездомных – это люди трудоспособного возраста, многие из них остались на улице в Москве после того, как их обманул работодатель. Мы надеемся, что если помочь им найти работу в родном регионе, где живут их близкие, они смогут вернуться к нормальной жизни. Поэтому мы решили открыть центр, где мы сможем помочь таким людям найти подходящую работу", - рассказал он.

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Как сообщает православная служба, для бездомных будут специально искать рабочие места, учитывая не только их желания и навыки, но и регион их проживания, чтобы они могли вернуться домой. Параллельно с этим сотрудники организации будут разыскивать родных и близких таких людей в социальных сетях.

Как заявила Metro пресс-секретарь православной службы помощи "Милосердие" Анна Овсянникова, они знаю, что предстоит много работы, но это необходимый шаг.

"Мы понимаем, что трудоустройство человека, который уже пожил на улице, – это очень сложная задача, но именно это направление сейчас остро необходимо развивать, чтобы вывести всю работу с бездомными на новый уровень", – заявила она.

По её словам, работать с бездомными в новом центре будут опытные социальные работники.

"Поиск вакансий будет осуществляться с помощью проверенных сайтов по трудоустройству и с учетом пожеланий и навыков человека. Планируется, что центр начнет работу в январе и будет открыт для бездомных в будние дни с 10 до 18", – добавила Овсянникова

Отдельно сотрудники православной службы отметили, что с приходом морозов число бездомных, которые обращаются за различной помощью в "Ангар спасения", выросло до ста человек в день, в то время как летом туда обращалось 50-60 бездомных ежедневно.

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