На единственном в Петербурге избирательном участке для тех, у кого нет прописки, вчера отметили высокую явку, более 400 человек.

Metro поговорило с избирателями из социально незащищённого слоя населения и поинтересовалось, чего они ждут от новой думы.

Елена, не имеет регистрации, 52 года

Жду решения важных проблем. Хочу, чтобы всех людей обеспечили жильём и никто не ночевал и не погибал на улице. Я голосовала за действующую партию. Думаю, с ними у нас всё будет хорошо.

Олег Степанов, блокадник, бездомный , 79 лет

От новой думы жду справедливости: я житель блокадного Ленинграда, потерял дом, который построил сам. Голосовал за КПРФ : при коммунистах я жил хорошо, а при нынешней власти я бомж.

Александр, 35 лет, не имеет регистрации

Ничего особенного от думы я не жду, хочу только одного: чтобы успокоение было в России – это самое главное. Поддержал партию президента: они знают, что делать, чтобы все было без приключений.

Дмитрий, 49 лет, бывший заключённый

Жду улучшений в ситуации с работой. Таким как я, бывшим осужденным, сейчас сложно устроиться: нас откровенно “посылают”. За кого голосовал – не скажу, это секрет. Но я надеюсь на лучшее.

Анна, 39 лет, мать двоих детей

От новой думы жду реформ образования: мне было сложно записать детей в школу - не было мест. Да и программу надо пересмотреть - из неё убрали много важного. А ещё детям сложно с ЕГЭ.