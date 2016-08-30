В дворце бракосочетания № 2 на Фурштатской 29 августа вечером состоялась необычная свадьба – связать себя узами брака решили бездомные. Корреспонденты Metro стали гостями торжественной церемонии.

39-летний Павел Шеварев и 32-летняя Наталья Иванова – подопечные «Ночлежки». Много лет они провели на улице: Павел еще в 1990-ые потерял сначала бизнес, а потом жилье. А Наталья воспитывалась в интернате. Познакомились они на встрече анонимных алкоголиков – в приюте Общества сестер матери Терезы. Кстати, две сестры в качестве гостей были приглашены на свадьбу во дворец бракосочетания. С собой они принесли подарок для новобрачных.

- Мы не бросаем своих подопечных, которым помогли подняться со дна, - заявили они Metro. – Очень рады за них – решили прийти их поздравить!

Торжественная церемония с виду ничем не отличалась от тех, что каждый день проходят в Петербурге. Белое платье невесты, море цветов, обручальные кольца, крики «Горько!» и слезы расчувствовавшихся гоcтей…

Даже работники дворца бракосочетания не подозревали, что сами молодожены на свое торжество не потратили ни копейки, так как сейчас они живут в «Ночлежке» и пока оба не работают.

Наряды, кольца, цветы - все это удалось добыть благодаря помощи добрых людей. Один из волонтеров по имени Николай даже встречал жениха и невесту на своей машине. Он давно помогает «Ночлежке», и даже специально для новобрачных украсил машину лентами и кольцами.

На призыв «Ночлежки» откликнулись десятки горожан, поэтому свадьба получилась хоть и скромной, но вполне достойной. Невеста смутилась лишь в тот момент, когда видеооператор Дворца предложил молодоженам приобрести видеосъемку торжества.

- Эх, у нас ведь и денег-то нет! - вздохнула она. Видеооператор на это невозмутимо ответил, что съемка будет храниться еще несколько дней.

Еще одно отличие - на торжестве почти не было родственников (у Натальи есть мама, но она на свадьбу не смогла приехать), зато было много людей, которые помогли Павлу и Наталье подняться со дна. В «Ночлежке» сейчас заняты тем, что помогают подопечным устроиться на работу и оформить документы. И теперь молодожены мечтают о том, чтобы найти съемное жилье.

- О детях мы пока не задумываемся – самим бы как-то устроиться, – рассказал Metro Павел.

Ему в «Ночлежке» сейчас оформляют инвалидность. Но он все равно мечтает начать работать.

- Мы счастливы, что вместе, а трудности преодолевать вдвоем гораздо проще, чем в одиночку! – заявили нашей газете молодожены.