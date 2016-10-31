Абсолютно бесплатный беспроводной интернет появился в московских пригородных электричках благодаря пилотному проекту Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), передаёт m24.ru.

«В ближайшие три месяца доступ к Wi-Fi обеспечен в четырех электропоездах собственного парка компании. Электропоезда работают на пяти направлениях Московского транспортного узла и на экспрессном маршруте Москва – Калуга», — уточнили в пресс-службе компании.

Тестирование продлится три месяца, а потом в компании оценят потребность пассажиров и эффективность услуги. Если она окажется популярной, то зоны Wi-Fi будут расширены на другие пригородные направления.

Сейчас беспроводная сеть работает в этих электропоездах:

ЭД4М-0451 — экспрессный маршрут Москва — Калуга — Москва;

ЭД4М-0461 — маршруты на Белорусском и Савеловском направлениях;

ЭД4М-0471 — маршруты Рижского и Курского направлений;

ЭД4М-0487 — маршруты Киевского направления.

Скоро к ним добавится экспрессный маршрут Москва — Рязань — Москва.

Кстати, ранее сообщалось, что к единому бесплатному Wi-Fi-пространству городского транспорта Москвы теперь подключены поезда "Аэроэкспресса".

Напомним, что с 30 октября все пригородные поезда перешли на работу по зимнему расписанию (до 25 марта 2017 года). Из графика убрали летние электрички, а также преимущества проезда в выходные дни.



