Впервые в троллейбусах Петербурга появится Wi-Fi. Правда, всего на двух маршрутах.

- Общедоступный Wi-Fi появился на троллейбусных маршрутах №1 и 22, трассы которых проходят через центр Петербурга. Беспроводной доступ в Интернет обеспечивают два разных оператора связи, - рассказали Metro в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

На 1-м маршруте для предоставления услуги оборудованы 10 троллейбусов, на 22-м — 20. Пассажиры обоих маршрутов теперь могут видеть на своих мобильных устройствах новую сеть: spb_get_free_wifi.

Пройдя предусмотренную законодательством РФ авторизацию, пользователь попадает на сайт петербургского Горэлектротранса, после чего может свободно пользоваться Интернетом.

С порядком прохождения авторизации пассажиры могут ознакомиться на стикерах с инструкцией, размещённых в салонах троллейбусов.

Там же указаны телефоны технической поддержки. Троллейбусы, оборудованные бесплатным Wi-Fi, пассажиры могут узнать по специальным знакам на окнах.