Жители и гости Берлина объединились и вышли на улицы города, чтобы почтить намять погибших из-за террористического акта, который произошёл вечером 19 декабря. Люди несли цветы, свечи и письма к месту трагедии. Памятные мероприятия, в которых приняли участия мэр города Михаэль Мюллер и канцлер Германии Ангела Меркель, прошли и в других частях города.

В центре Берлина 19 декабря на одной из оживлённых ярмарок грузовик въехал в толпу, пытаясь протаранить как можно больше людей. В результате погибли 12 человек, а ещё 48 были доставлены в больницы. Террорист, управлявший грузовиком, всё ещё остаётся на свободе.

Свои соболезнования пострадавшим выразили Президент России Владимир Путин и главы стран со всего мира.

Читайте также:

Число жертв трагедии в Берлине достигло 12 человек

Трагедия в Берлине вызывает ужас у жителей города (Фото)

В Берлине грузовик врезался в толпу людей: очевидец рассказал Metro о его манёврах