Люди во всём мире неоднозначно относятся ко Дню всех святых, известному как Хэллоуин. В России данный праздник начали отмечать относительно недавно, при этом православные активисты и организации патриотической направленности считают этот день мракобесием, на Западе же это праздник больше ассоциируется с костюмированными вечеринками.

Так или иначе, но это событие породило множество оригинальных задумок в плане дизайна, которые удивляют своей креативностью. Одной из таких задумок является обыгрывание "интересного положения" девушек, которые хотят необычно выглядеть в этот день. В связи с этим в соцсетях уже появилось масса фотографий готовящегося Хэллоуина и Дня всех святых прошлых лет, на которых беременные женщины облачились в костюмы, вовлекающие (косвенным образом) в праздник ещё нерождённых детей.

Снимки разодетых будущих мамочек уже вызвали отклик в соцсетях. Некоторых подобное возмутило, но большинство отнеслись с юмором к такого рода метаморфозам. При этом, как отметила Metro дизайнер Алиса Максимова, она не верит в то, что такая мода может прижиться в России, даже если Хэллоуин будут праздновать всё больше.

-Честно сказать, я не сторонница подобных экспериментов для беременных женщин. Это как-то не очень комфортно психологически, особенно с точки зрения нашей культуры. Это может иметь своё право на существование, но вряд ли у нас такое приживётся и я бы не стала такого делать, - заявила она.