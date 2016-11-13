Беременность сделала Ксенью Собчак рассеянной

–Несмотря на то, что беременность и правда влияет на память и рассеянность, мы сегодня с @olli_viya нашей сборной отлично обыграли всех в "кастрюльку", – написала она.

Пока люди всё также задаются вопросом "Ксения Собчак родила или нет?", телеведущая продолжает рассказывать о своей беременности и повседневной жизни с ребёнком внутри в своём Instagram. Недавно женщина призналась, что её "интересное положение" сказывает ся на её здоровье. В частности, Собчак заявила, что беременность повлияла на её память и сделала её рассеянной.

Стоит отметить, что очередное фото, на котором Ксения Собчак беременна, вызвало жаркие дискуссии между фанатами светской львицы и теми, кто считает, что она имитирует своё состояние. Под фотографией разгорелись настоящие баталии, вокруг конспирологической теории о том, что Собчак уже родила или никогда не была беременна. Другие и вовсе отметили, что Собчак родит, если не завтра, то послезавтра.

fatiniasever0290: Что не видно что живот накладной??????? Беременные не такие!!!!!!

fatiniasever0290: Ей 36 лет, не рожала никогда, там либо должна набрать вес нормально так, либо на сохранениях постоянно, а она как забеременела, так стала везде показываться, не то здоровье уже должно быть, тем более знают все, как она тусила ранее.

kseniya_victoria: Ни одна беременность не похожа на другую, отеки - не обязательно. А потеря памяти - это после родов, природа придумала, что бы не перехотеть рожать следующего :) но и это не у всех бывает :)

tanyaivanen: А я думаю, Ксюше так понравилась дикая популярность из-за беременности, что она пошла на второй срок))))

natalia_kirillovs: Живот уже низко, скоро?

Напомним, что информация о том что Витроган и Собчак ждут ребёнка появилась весной 2016 года. Изначально телеведущая никак не комментировала данную информация. Но когда живот стало невозможно скрывать, то Собчак сообщила о беременности и перестала скрывать, что скоро родит.

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