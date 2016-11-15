Жительница Австралии Мелани Тан Пелаес уснула в кровати рядом с новеньким iPhone 7, который она поставила на зарядку и перед сном смотрела фильмы с экрана. А проснулась она от сильнейших болей в теле.

Как сообщает австралийский портал kiis1065.com.au, взглянув на свою руку, она ужаснулась. На коже были следы от ожогов. Отметины на её руке показывали контуры телефона.

Учитывая, что женщина была беременна, можно представить весь ужас, который она испытала в этот момент. К счастью, плод не пострадал.

"Представители Apple взяли мой телефон и его аксессуары, а потом сказали, что такого просто не могло произойти, поскольку от гаджета не идёт никакой специфический запах, – рассказала женщина news.com.au. – Позже мне позвонили и сказали, что телефон отправили тестировщикам в Калифорнию".

В течение двух недель от производителя не было никаких новостей, поэтому Мелани решила выложить фотографию с пострадавшей рукой в соцсети и поделиться с людьми своей историей.

"Я пользуюсь телефонами серии iPhone с тех пор, как они появились в продаже, и никога не было никаких инцидентов. И мне по-настоящему страшно, что подобное произошло и может произойти с кем-то ещё", – говорит женщина.

Тем временем Мелани пришлось обратиться к услугам пластического хирурга, который подумает, что можно сделать с рукой женщины, через которую проходит теперь уродливый красный шрам.