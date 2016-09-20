Москвичка Николь Клаус стала уникальной участницей шоу "Голос" на Первом канале. Молодая мама вышла на сцену на последней стадии беременности, сильно удивив наставников – кое-кто из них явно испугался, что Николь, возможно, будет рожать прямо во время поединков. Впрочем, когда девушка выбрала Леонида Агутина, он мужественно улыбнулся ей и сказал: "Я понял, рожать будем вместе!" К счастью, Николь не придётся вновь выходить на сцену в положении – на днях она благополучно родила мальчика и теперь будет активно готовиться к соревнованиям.

Николь рассказала Metro, что роды прошли успешно. А на выписку к роддому приехал её наставник вместе со всей командой.

– Мы остались очень довольны врачом – она профессионал своего дела! – рассказывает девушка. – Очень важно, чтобы в такой момент с тобой находился знакомый человек, который морально настроит тебя. На выписке очень была рада видеть нашу команду и Леонида! Он заметил, что, по моему самочувствию, у него не возникло ощущения, будто я только что родила. И он был рад, что я продолжу участие в проекте. Как говорится, всё успела вовремя! Когда я смотрела предыдущие сезоны "Голоса", то мне Леонид Агутин больше всего импонировал. Он делал очень точные и правильные замечания по поводу выступлений участников. Работать с ним не доводилось, зато теперь выпал шанс.

Читайте также: Титулованный российский борец объяснил, почему на шоу "Голос" выбрал Билана

После своего фееричного выступления Николь подошла к Леониду и сказала, что назовёт малыша в честь проекта.

– Ребёнка мы назвали Даниэль – так захотел мой возлюбленный, – улыбается девушка. – Насчёт того, чтобы назвать его "Голос" – да это же была шутка!

Настроиться на выступление Николь помог опыт – она постоянно пела во время предыдущей беременности. Правда, до тех пор, пока не пошёл восьмой месяц.

– Потом мне уже было трудно дышать из-за большого живота, – вспоминает девушка. – Зато с сыночком, Даниэлем, я пела вплоть до родов! И не чувствовала, что пение ставит под угрозу беременность. Мне было физически легко и казалось, что я могу горы сворачивать. Петь в положении намного удобнее, ты чувствуешь опору и начинаешь правильно дышать с вокальной точки зрения. Вам это скажет любая певица, у которой есть дети!

Реакция наставников, увидевших на сцене девушку с большим животом, Николь не удивила.

– Ведь таких участников на проекте ещё не было! – хохочет девушка. – При этом я осознавала, на какой риск иду, понимала, что могу подставить редакторов и наставника, что могу не попасть на следующие съёмки. Но всё сложилось благополучно и теперь мы будем ждать баттлов! И раз я уже родила, то ничем теперь не отличаюсь от других участников. Полагаю, мы придумаем, как участвовать в съёмках, и при этом не отлучаться от ребёнка на долгое время. Конечно, мне, как и остальным, хочется пройти дальше!

На сцене Николь исполнила легендарную композицию New York, New York.

– Мне предложили её спеть редакторы – я согласилась, так как папа с детства привил любовь к творчеству Фрэнка Синатры, – рассказывает девушка. – Эта песня ассоциируется у меня с начинаниями, с чем-то большим и необъятным, новым. Когда вышла на сцену, моя главная мысль была такая – нужно спеть от души! Когда допела последнюю ноту, поняла, что ко мне повернулись!

На проекте Николь останавливаться не собирается – она хочет и в дальшейшем развиваться профессионально и выступать на сценах.

– Я ещё очень молода, мне нужно набраться опыта выступлений, – призналась москвичка. – Ну и в дальнейшем планирую сочинять песни и записывать синглы, альбом. Жанром я себя ограничивать не хочу, так как музыка нравится очень разносторонняя. Буду искать себя!

Талант к пению у Клаус обнаружили её родители:

– Когда была маленькой, любила подражать разным звукам и подпевать песням, которые слушали родители, – вспоминает она. – Мама заметила, что я точно интонирую и чувствую ритм, после чего, когда мне было шесть лет, меня отдали в музыкальную студию, где и начался мой путь. Мне приходилось пропускать школу, потому что мы ездили по детским вокальным конкурсам на территории России и Европы. Где-то занимала призовые места, где-то получала дипломы. А с 11-12 лет я стала заниматься пением профессионально. Безусловно, как и в любой профессии, чтобы в чём-то преуспеть нужен талант и усердная работа! Сначала мы с педагогом полностью посвятили занятия правильному звукоизвлечению. Потом мы работали над нюансами, украшениями, драматургией в песнях. И однажды я получила грант при поступлении в Беркли, где отучилась год. Как-то раз выступала на одной сцене с Игорем Бутманом!