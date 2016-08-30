Невеста родного брата телезвезды Ким Кардашьян Блэк Чайна приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Paper Magazine.

Девушка поделилась пикантными фото на своей странице в Instagram.

На снимках беременная хип-хоп модель и танцовщица предстаёт в одних белых перчатках.

В СМИ сразу же появились статьи о том, что фотосессия Чайны "взорвала интернет", некоторые издания даже сравнили снимки девушки с фотосессией Ким Кардашьян, сделанные для этого же издания в ноябре 2014 года.

Напомним, что Блэк Чайна является невестой единственного мужчины семьи Кардашьян 29-летнего Роберта. Пара вместе с 2015 года, а в апреле 2016 года Блэк и Роберт объявили о помолвке, а также о грядущем рождении ребёнка.







