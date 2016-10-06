30-летняя уроженка Китая Гэ Джоуцинь получила травму после того, как сработал турникет в столичном метрополитене.

По данным Life.ru, врачи якобы диагностировали у женщины угрозу прерывания беременности.

Как сообщил Metro источник в столичной подземке, девушка не до конца прислонила билет к валидатору, после чего её прижало дверьми.

– Это произошло по собственной неосторожности потерпевшей, – отметил источник. – Ей вызвали "скорую", в больнице у неё никаких травм или растяжений не обнаружили. Уголовного или административного состава преступления здесь нет.