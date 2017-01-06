Берег немецкого острова Лангеог завалили тысячи пластиковых капсул и игрушек из знаменитого лакомства "Киндер-сюрприз" и наборов конструктора "Лего". Как сообщает сайт телеканала "Звезда", виной этому, вероятнее всего, стал шторм в Северном море, который привёл к тому, что с борта датского сухогруза в воду упало несколько контейнеров с игрушками.

Местные дети, увидев произошедшее, сразу же ринулись собирать конструктор и пластмассовые яйца. Вскоре к ним присоединились также волонтёры: дело в том, что "подарок природы" может обернуться настоящей экологической катастрофой, так как огромное количество пластика в море и на побережье может нанести непоправимый вред местной флоре и фауне.

По имеющейся информации, внутри пластиковых яиц была обнаружена инструкция на русском языке, что может свидетельствовать о том, что игрушки предназначались для российского потребителя.