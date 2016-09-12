Около десятка белых медведей парализовали работу метеостанции Известий ЦИК Севгидромета на острове Тихий в Карском море. Полярники лишены средств отпугивания и не могут покинуть территорию, сообщает newsru.com.

В окрестностях станции полярники насчитали около десятка особей, в том числе четырёх самок с медвежатами. Постоянно поблизости находятся четыре особи.

31 августа медведь задрал одну из собак, после чего дикие животные не отходят от станции. Средства отпугивания закончились. Гидрометеорологические наблюдения, требующие выхода из здания, в данный момент приостановлены.

Полярники сообщили, что для самообороны им необходимы пиропатроны, но ближайшее судно, снабжающее грузами полярные станции, прибудет только через месяц.

В министерстве природных ресурсов и экологии РФ поручили Росгидромету обеспечить безопасность сотрудников метеостанции и принять все необходимые меры для сохранения животных.