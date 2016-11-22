Беляевский мост на внешнем кольце КАД оказался усыпан битым стеклом днем 22 ноября.
О происшествии сообщили свидетели в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".
Очевидцы утверждают, что битое стекло по Беляевскому мосту, который также называют Малым Вантовым, рассыпал мусоровоз.
- Это был пухтовоз с битым стеклом, - уточнили подписчики паблика.
Судя по фото, битое стекло на Беляевском мосту через Охту рассыпалось на несколько десятков метров.
- Тоже там ехал. Мне только непонятно, как он такую гору на всю ширину проезжей части вывалить смог, - удивляются очевидцы.
Обстоятельства происшествия выясняются.