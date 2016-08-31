Спецслужбы Бельгии включили в базу иностранных террористов 29 россиян. Всего в список вошли 614 человек, сообщает издание "Knack".

Всего в базе числится 372 бельгийца, 119 иностранных граждан и 123 человека без точных сведений о гражданстве. Четверо из россиян имеют двойное гражданство, а 25 являются гражданами РФ. Из 614 боевиков 109, предположительно, нет в живых, но эти данные не подтверждены.

Большая часть россиян из списка – выходцы из Чечни, Дагестана и Ингушетии, которые замечены в связях с одной из запрещённых террористических группировок. Часть из них участвовали или продолжают участвовать в боевых столкновениях на территории Сирии и Ирака, некоторые уже вернулись на территорию Бельгии.