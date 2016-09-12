Серебряный призёр Паралимпиады в Рио-де-Жанейро-2016 бельгийка Марике Верворт решила отложить эвтаназию после успеха на Играх в Бразилии, сообщает британская телерадиокомпания "Би-би-си".

Спортсменка страдает прогрессирующим и неизлечимым заболеванием мышцы. Ранее ходили слухи, что спортсменка пойдёт на эвтаназию сразу после Паралимпиады в Рио.

– Я стараюсь наслаждаться каждым моментом, – заявила Верворт. – Когда время придет, когда плохих дней станет больше, чем хороших, мои документы об эвтаназии будут наготове. Но этот момент пока не наступил, — приводит компания слова Верворт.

Кстати, Марике Верворт – победительница Паралимпиады-2012 в гонках на колясках.

Бельгия легализовала эвтаназию в 2002 году, став второй после Нидерландов страной мира, где закон разрешает медицинское содействие смерти неизлечимых тяжелобольных.

В марте 2015 года весь мир также был потрясён случаем из Бельгии: смертельно больной гражданин этой страны Лоренцо Шонберт решил отложить собственную смерть ради того, чтобы в последний раз посетить матч любимой футбольной команды. Спортсмены позволили преданному фанату дать старт матчу.