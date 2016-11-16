Житель Бельгии по имени Роб не из робкого десятка – он регулярно выкладывает в соцсетях фотографии со знаменитостями, с юмором подредактированные в Photoshop. То его обнимает проигравшая на выборах в США Хиллари Клинтон, то он с грустной миной вклинивается в семейную идиллию Брэда Питта и Анджелины Джоли после расставания звёздной пары, то появляется в обществе Арнольда Шварценеггера и Ванн Дамма с майкой, на которой изображён Чак Норрис.

В Интернете мастер графических редакторов известен под ником Average Rob. Его комичные фотографии пользуются большим спросом, к ним подписчики оставляют множество комментариев.

– Я очень люблю "фотошопить", смешить людей, – рассказал Роб Metro. – Это меня вдохновляет. Я всегда был клоуном в классе, теперь же я могу смешить целый мир!

Роб сделал уже не менее сотни смешных коллажей, при этом объекты пристального внимания бельгийца пока не вышли с ним на связь:

– Пока никто из звёзд со мной не общался, но я не думаю, что они тратят своё время на такие пустяки. И это точно не моя цель. Как я уже говорил, мне очень важно веселить народ. К слову, прямо сейчас я задумываюсь о создании своего канала в Youtube.

В реальной жизни Роб лишь однажды повстречался с настоящей звездой.

– Как-то раз повидался я с Жеромом Жарром, он очень известный человек. Мы потусили в Париже пару часов, отлично провели время!

Робу очень нравится одна из его последних работ – с Селеной Гомес. На фотографии певица лежит на кровати, с выражением крайнего раздражения на лице. А Роб сидит рядышком в туалете, с раскрытой дверью, и протягивает Селене втулку. "Детка... А можешь дать мне ещё туалетной бумаги? Боюсь, наша закончилась!" – так подписал свой шедевр Роб.

– Это очень смешно! – говорит Metro бельгиец, после чего добавляет, что ещё одной его любимой работой является коллаж с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. "Покойся с миром, Бранджелина! – подписан коллаж. – Навсегда в наших сердцах".

– Сделал коллаж, когда они уже расстались, и многие разделили тогда мои чувства, – говорит Роб.

Разумеется, бельгиец не мог пройти мимо темы выборов президента США. Ещё до того, как они состоялись, Роб сделал коллаж, на котором Дональд Трамп изображён с Хиллари Клинтон. Дональд широко улыбается и протягивает кому-то руку, а Роб что-то говорит ему на ухо и протягивает мешок. "П-с-с-с, простите меня, господин Трамп, мне кажется, вы забыли ваш мешок с ложью", – гласит подпись к коллажу.

– Поскольку коллажи с Трампом я уже делал, хочется теперь сосредоточиться на Бараке Обаме, который покидает Белый дом, – улыбается Роб. – Ведь Обама – хороший мужик!

Роб признался, что пока не делал коллажи с российскими звёздами – он их просто не знает. За одним исключением.

– Я мог бы сделать что-нибудь весёлое с Путиным. А вообще, кто у вас есть из знаменитостей? Ну, помимо Путина?