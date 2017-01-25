По коридорам Департамента природопользования Москвы на 13-м этаже высотки на Новом Арбате разносятся необычные звуки. Здесь верещат попугаи, орут мартышки и шуршат ошмётками коры экзотические рептилии. За последние шесть лет в офисе департамента вырос целый живой уголок. В клетках и террариумах здесь живут «нелегалы» и «беглецы» со всех уголков планеты.

В департамент передают всех конфискованных и найденных диких животных. Большинство из них попадает в Центр передержки в Подмосковье – там сейчас около тысячи «жильцов» – но некоторых оставляют в офисе.

– Всё началось с двух красноухих черепах – Мани и Сильвестра, которых нашли в Яузе, – рассказывает пресс-секретарь ведомства Анна Хитрова. – Потом появился хамелеон Емеля. Его нашли летом на дереве во дворе жители и позвонили нам на горячую линию.

Емеля до наших дней не дожил, к сожалению, умер от старости. Но в приёмной у руководителя департамента у хамелеона была бурная жизнь. Ему даже нашли невесту, и в итоге Емеля стал отцом. Сейчас его сын, Дон Педро, продолжает дело отца – пристально рассматривает посетителей.

Часть животных, из тех, что обитают в живом уголке, конфисковали в зоомагазинах из-за отсутствия документов. А полоза, например, нашли в квартире.

– Змеи убегают из террариумов, а потом их находят в квартирах соседей, – рассказала Анна. – Чаще всего эти змеи неядовитые, но, к сожалению, некоторые люди от страха убивают их, не дожидаясь спасателей.

Побеги случаются и в департаменте. Но успешно убегает только еда местных жителей – сверчки. Один из них поселился в кабинете главы департамента, в цветах, и теперь удивляет его гостей размеренным стрекотом.