На официальном сайте баскетбольного ЦСКА появилось объявление, что болельщики команды получат необычное вознаграждение за выезд в Берлин, где "армейцы" играли "Финал четырёх" Евролиги.

"Сегодня во время презентации команды все болельщики, кто был на победном для всех нас выезде в Берлине и помог добыть долгожданную победу в борьбе с неуступчивыми соперниками и толпой чужих болельщиков, будут награждены памятными армейскими медалями "За взятие Берлина", – сообщает пресс-служба команды. – Процедура получения медалей предельно проста – тем, кто оформлял покупку билетов на "Финал четырёх" через клуб, достаточно показать документ, удостоверяющий личность, и после сверки информации с нашими списками награда найдет своего получателя!

Тем, кто покупал билеты напрямую через Евролигу, нужно будет показать любые артефакты, подтверждающее присутствие на главных играх прошлого сезона – собственные фотографии с арены или билеты. И после мы с удовольствием наградим героев!"

Отметим, что существует медаль "За взятие Берлина", учреждённая указом президиума ВС СССР от 9 июня 1945 года в честь взятия Берлина в ходе Великой Отечественной войны.

Некоторые журналисты выразили обеспокоенность в связи с акцией ЦСКА. "Тот самый момент, когда люди теряют ощущение добра и зла", – написал заместитель главного редактора "Чемпионат.com" Евгений Слюсаренко у себя в Facebook.

Московский клуб является действующем чемпионом Евролиги. В "Финале четырех" сезона-2015/16, проходившем в Берлине, армейцы разобрались с турецким "Фенербахче" со счетом 101:96 ОТ.