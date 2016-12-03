Принципиальный поединок между "Барселоной" и "Реалом" завершился мирным исходом. Встреча проходила на барселонском стадионе "Камп Ноу". Окончательный счёт матча - 1:1.

На правах хозяев каталонцы ярче начали поединок, создав несколько неплохих моментов, но уже к середине тайма мадридцы выровняли игру, а в концовке смотрелись даже предпочтительнее.

Впрочем, первыми гол забили всё равно подопечные Луиса Энрике. На 53-й минуте Неймар выполил подачу со штрафного, на которую откликнулся Луис Суарес, направивший мяч точно в сетку ворот "Реала".

Казалось, что хозяевам не составит труда удержать победу, но на помощь "Реалу" в который раз пришёл Серхио Рамос. За пару минут до финального свистка испанский защитник переправил мяч в ворота после подачи Луки Модрича.

После ничейного исхода мадридский "Реал" сохранил за собой первое место в турнирной таблице, набрав в 14 турах 34 очка. "Барселона" же остатет от лидера на шесть баллов и занимает вторую строчку.

Отметим, что Эль Класико не показал ни один российский телеканал. "Матч ТВ" до сих пор не может договориться с Ла Лигой о покупке прав на трансляцию испанского чемпионата.