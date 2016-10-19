Футболисты испанской "Барселоны" разгромили английский "Манчестер Сити" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе "Камп Ноу".

В составе победителей хет-триком отметился Лионель Месси, обновив тем самым рекорд по количеству хет-триков в Лиге чемпионов. Аргентинец довёл их число до семи. Окончательный счёт в концовке установил Неймар.

Отметим, что на 87-й минуте все тот же Неймар не реализовал пенальти, назначенный за снос Лионеля Месси в штрафной площади.

Кроме того, арбитр встречи показал сразу две красные карточки: на 53-й минуте удаление схлопотал голкипер "Манчестер Сити" Клаудио Браво, а на 74-й минуте за вторую желтую карточку был удален с поля защитник "Барселоны" Жереми Матье.

В другом матче группы С мёнхенгладбахская «Боруссия» на выезде победила «Селтик» со счётом 2:0.

После трех сыгранных матчей "Барселона" с 9 очками единолично лидирует в группе С, затем следуют "Манчестер Сити" (4 очка), "Боруссия" (3) и "Селтик" (1).

В следующем туре команды вновь встретятся между собой, но уже в Манчестере. Встреча состоится 1 ноября на стадионе "Этихад".