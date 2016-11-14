Символ московской сети ресторанов «Хачапури» баран Толик на своей страничке в Facebook извинился за перебои в обслуживании, в этом он обвинил телепрограмму «Ревизорро». По словам Толика, около часа дня в субботу съёмочная группа ворвалась на кухню ресторана в верхней одежде и стала мешать поварам работать.

«Начальство обещало премию любому, кто поможет им найти себя в другой, более достойной профессии, – написал баран. – P. S. Прошу репост и револьвер!»

За день до этого Федерация рестораторов и отельеров России, подготовившись к набегам Летучей на столичные рестораны, опубликовала памятку для владельцев кафе – как вести себя с такими гражданскими проверяющими. В числе прочего рекомендуется вести себя спокойно и вызвать полицию – рестораторы уверены, что подобные вторжения незаконны.

Елена отреагировала в соцсетях по-боевому:

«Всех, кто нарушает санитарно-эпидемиологические нормы, покажут на всю Россию! Пишите не пишите! Травить людей и наживаться на этом больше спокойно не получится!»

Толик в итоге настроен довольно пессимистично.

«Не работает ваша телега, к сожалению, – написал он и позже добавил: – После сегодняшнего общения с полицией я понял, что в нашей стране соблюдается только один закон – не ставить пустую бутылку на стол».

дарья буянова