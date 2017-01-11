Действующий президент США Барак Обама произнёс в Чикаго вечером 10 января прощальную речь перед своим уходом с должности главы Соединённых Штатов.

В своём эмоциональном обращении Обама поблагодарил семью, в первую очередь отметив роль своей жены:

— Ты взяла роль, о которой не просила, и справилась с ней с изяществом, мужеством, стилем и хорошим чувством юмора, —не сдерживая слёз произнёс Обама. — Ты сделала Белый дом местом, которое принадлежит всем. И новое поколение получило более высокие стандарты поведения, так как ты была для них примером для подражания.

Также прощальная речь Обамы не обошлась без тёплых слов в адрес двух дочерей:

— Более всего я горд тем, что я ваш отец, — обратился Обама к своим дочерям Малии и Саше.

Барак Обама стал в 2009 году 44-м президентом США, также войдя в историю как первый афроамериканский лидер страны. В 2009 он стал лауреатом Нобелевской премии мира "за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами".

Напомним, что уже 20 января пройдёт инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.

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