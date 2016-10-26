Велика вероятность того, что после ухода с поста президента США Барак Обама отправится в так называемую Силиконовую долину - область в штате Калифорния, где сосредоточена основная часть высокотехнологичных компаний, сообщает NY Times.

В ходе своего 8-летнего президентского срока Обама не раз пытался поспособствовать принятию законов, направленных именно на развитие новых технологий.

"Я ботан, и не собираюсь извиняться за это", - отметил он сам однажды.

"Не удивлюсь, если высокие технологии станут одним из приоритетных направлений для Обамы по завершении его президентского срока", - заявил Стив Кейс, сооснователь компании AOL.