Банк России объявил десятку финалистов конкурса символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ЦБ.

В финал конкурса вышли участники, набравшие наибольшее количество голосов по итогам второго тура отбора.

В десятку финалистов вошли: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура "Родина-мать зовёт!" и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор").

Сегодня, 5 сентября , стартовал третий, финальный, этап отбора. Из десяти претендентов будут выбраны два города или территории – их символы будут размещены на новых банкнотах достоинством 200 и 2000 рублей. Голосование проходит на сайте Твоя-Россия.рф.

Победителей конкурса на символы для банкнот в 200 и 2000 рублей назовут 7 октября 2016 года в прямом эфире телеканала "Россия 1".

Новые банкноты будут выпущены в 2017 года.







